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У Києві через ракетний удар постраждала громадянка Росії

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Київ, Неділя 26 червня 2022 10:56
У Києві через ракетний удар постраждала громадянка Росії Фото: Антон Геращенко показує паспорт постраждалої від ракетного удару Росіянки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

В результаті ракетного удару по Шевченківському району Києва постраждала жінка, яка виявилася громадянкою Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника глави Міністерства внутрішніх справ Антона Геращенка.

Громадянка Росії виявилася затиснутою бетонною плитою після прямого попадання ракети в будинок. Її вдалося витягнути з-під завалів. Зараз вона перебуває в лікарні.

Геращенко на місці події показав паспорт постраждалої, який посічений осколками.

Зазначимо, що термін дії паспорта закінчився ще у 2021 році.

Нагадаємо, сьогодні рано вранці в Києві під час повітряної тривоги прогриміло чотири потужні вибухи. Пізніше стало відомо, що російська ракета вдарила по житловому будинку в Шевченківському районі і дитячому саду.

Зараз на місці події проводяться рятувальні роботи. У МВС вже повідомили про першого загиблого, при цьому ще п'ятеро постраждали.

Всі подробиці про ракетний удар по Києву-читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Київ Російська Федерація ракетный удар
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