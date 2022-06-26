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Ранковий ракетний удар по Києву: Кулеба заявив про необхідність нових санкцій

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Київ, Неділя 26 червня 2022 12:21
Ранковий ракетний удар по Києву: Кулеба заявив про необхідність нових санкцій Фото: Кулеба показав поранену дівчинку в Києві після ракетного удару 26 червня (twitter.com/DmytroKuleba)
Автор: Наталія Гурковська

Ранковий ракетний удар по Києву має спонукати учасників саміту G7 відповісти новими санкціями на адресу РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови МЗС України Дмитра Кулеби.

"Їй 7 років. Українська дитина мирно спала в Києві, поки російська крилата ракета не підірвала її будинок. Багато інших по всій Україні перебувають під бомбардуваннями. Саміт G7 повинен відповісти новими санкціями проти Росії і важчим озброєнням для України. Треба перемогти хворий імперіалізм Росії", - заявив він.

Нагадаємо, сьогодні рано вранці в Києві під час повітряної тривоги прогриміло чотири потужні вибухи. Пізніше стало відомо, що російська ракета вдарила по житловому будинку в Шевченківському районі і дитячому саду.

Зараз на місці події проводяться рятувальні роботи. У МВС вже повідомили про першого загиблого, при цьому ще п'ятеро постраждали.

Всі подробиці про ракетний удар по Києву-читайте у матеріалі РБК-Україна.

Крім того, буквально нещодавно у Києві пролунали нові вибухи. Повідомляється, що обстріл Києва може тривати цілий день.

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