Карта бомбосховищ Києва: де шукати найближче укриття
На випадок надзвичайних ситуацій у Києві підготовлені підземні укриття. Їхні адреси можна переглянути на спеціальній карті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської ради.
На карті позначено сховища цивільного захисту, підземний простір метрополітену, підвальні приміщення житлових будинків, підземні паркінги та інші підземні споруди, які можна тимчасово використати для укриття. Загалом таких у столиці майже п'ять тисяч.
У разі повітряної тривоги потрібно взяти документи, аптечку, інші необхідні речі та спуститися в укриття. Такого ж алгоритму варто дотримуватися, якщо ви знаходитеся на роботі, у транспорті чи іншого громадському місці.
Нагадаємо, що сьогодні Шевченківський район Києва зазнав атаки. Ворожа ракета влучила у багатоповерховий будинок.
Відомо, що внаслідок обстрілу постраждали п'ятеро осіб, ще один загинув.
Водночас радник голови Офісу президента Олексій Арестович попередив, що обстріли Києва сьогодні можуть продовжитися цілий день.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.