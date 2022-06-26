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У Києві знову лунають потужні вибухи

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Київ, Неділя 26 червня 2022 11:40
У Києві знову лунають потужні вибухи Фото: в Києві знову лунають потужні вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Києві пролунали декілька потужних вибухів. У місті та області оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Так жителі столиці на лівому березі міста чули два вибухи. На правому також, але з нижчою інтенсивністю, ніж це було вранці.

При цьому очевидці повідомляють про вибухи й у Київській області. Звуки також чули й у Бородянці.

Ракетний удар по Києву

Нагадаємо, сьогодні вранці під час повітряної тривоги в Києві пролунало чотири потужних вибухи.

Після чого стало відомо що російські ракети вдарили по житловій багатоповерхівці, що в Шевченківському районі, а також по дитсадку.

Зараз на місці події проводяться рятувальні роботи. Вже відомо про одного загиблого та четверо постраждалих.

Все що відомо на даний момент про ракетну атаку на столицю - зібрало РБК-Україна.

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