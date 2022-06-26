Байден про ракетний удар по Києву: це приклад варварства Росії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Це скоріше приклад їх варварства", - сказав американський лідер про ракетний удар.

Байден прокоментував обстріл столиці України на полях саміту групи "Великої сімки" в замку Ельмау в Німеччині.

Нагадаємо, що сьогодні Росія завдала ракетного удару по Шевченківському району Києва. В результаті атаки постраждали щонайменше п'ятеро людей, ще один загинув.

При цьому експрем'єр Швеції заявив, що дані дії Росії є сигналом до сьогоднішньої зустрічі G7.

Всі подробиці про ракетний удар по Києву - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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