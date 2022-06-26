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У Київській області ППО збила ракету, її елементи впали в одному з сіл

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Київ, Неділя 26 червня 2022 08:19
У Київській області ППО збила ракету, її елементи впали в одному з сіл Фото: у Київській області ППО збила ракету (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

ППО Київської області вранці збила ракету, яка летіла на Київ. Її залишки впали в околицях одного з сіл району. Руйнувань і постраждалих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської ОВА Олексія Кулеби.

Нагадаємо, що сьогодні вранці в Шевченківському районі Києва пролунало чотири сильні вибухи, у місті оголошено повітряну тривогу. Серйозно постраждали два житлових будинки, проводиться евакуація населення.

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