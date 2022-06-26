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Сьогодні обстріли Києва можуть тривати цілий день, - Арестович

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Київ, Неділя 26 червня 2022 12:04
Сьогодні обстріли Києва можуть тривати цілий день, - Арестович Фото: радник глави Офісу президента Олексій Арестович (facebook.com/assistantschool)
Автор: Наталія Юрченко

Ранковий ракетний удар по Києву може бути не останнім сьогодні. Обстріли можуть тривати цілий день.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави Офісу президента Олексія Арестовича в Facebook.

"Сьогодні весь день можуть працювати по Києву. Не нехтуйте запобіжними заходами. Не кажучи вже про інші міста", - зазначив він.

Нагадаємо, що сьогодні вранці Шевченківський район Києва зазнав атаки. Російська ракета влучила в житловий будинок.

Відомо, що в результаті удару постраждали щонайменше п'ять осіб, один загинув. Рятувальна операція триває.

Детальніше про ракетний по Києву можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

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