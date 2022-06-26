Сьогодні обстріли Києва можуть тривати цілий день, - Арестович

Ранковий ракетний удар по Києву може бути не останнім сьогодні. Обстріли можуть тривати цілий день.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави Офісу президента Олексія Арестовича в Facebook.

"Сьогодні весь день можуть працювати по Києву. Не нехтуйте запобіжними заходами. Не кажучи вже про інші міста", - зазначив він.