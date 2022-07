Катастрофа АН-12, відставка Баканова та Венедиктової, затримання Кулініча: новини за вихідні

В Греції розбився літак української авіакомпанії, президент Володимир Зеленський усунув Івана Баканова та Ірину Венедиктову з їхніх посад, затримано колишнього начальника СБУ в Автономній республіці Крим. Докладніше про те, що сталося на вихідних, 16-17 липня – у матеріалі РБК-Україна.

Війна Росії проти України: останні новини

У Греції розбився транспортний літак Ан-12 української авіакомпанії

В ніч на 17 липня літак Ан-12 розбився на захід від аеропорту Кавали на північному сході Греції. Він виконував рейс з аеропорту "Костянтин Великий" поблизу ніша в Сербії в столицю Йорданії - Амман. Екіпаж складався з восьми громадян України.

Екіпаж до катастрофи встиг попередити про проблему з одним з двигунів, проте літаку не вдалося здійснити аварійну посадку, оскільки літак загорівся ще в повітрі, швидко знизився, а потім впав на землю, після чого стався вибух. Пізніше стало відомо, що літак міг перевозити боєприпаси.

Зеленський відсторонив Баканова і Венедіктову

Президент Володимир Зеленський відсторонив Івана Баканова від виконання обов'язків голови Служби безпеки України і Ірину Венедіктову від посади генерального прокурора. Виконуючим обов'язки генерального прокурора призначено Олексія Симоненка.

Зеленський назвав причину рішення щодо Венедіктової та Баканова.

Затримано колишнього начальника СБУ в Автономній республіці Крим

Служба безпеки України та Держбюро розслідувань затримали колишнього начальника управління СБУ в Автономній республіці Крим Олега Кулініча. Його підозрюють у державній зраді.

Повідомляється, що на момент затримання він був помічником глави Служби безпеки Івана Баканова.

Шойгу наказав силам вторгнення в Україну атакувати на всіх напрямках

Керівник військового відомства Росії Сергій Шойгу дав наказ силам вторгнення в Україну про наступ на всіх ділянках фронту. Наказ був даний після інспекції угруповань військ "Південь" і "Центр". Про це повідомляє міноборони РФ.

За інформацією відомства, Шойгу "дав необхідні вказівки щодо подальшого нарощування дій угруповань на всіх операційних напрямках".

The Rolling Stones виступили на одній сцені з українськими дітьми (відео)

У Відні легендарний гурт The Rolling Stones запросила два українські дитячі хори для спільного виконання свого культового хіта на концерті. Про спільний виступ з українськими дітьми повідомив у своєму Facebook фронтмен The Rolling Stones Мік Джаггер.

Зокрема, двоє українських дитячих гуртів разом із фронтменом гурту Міком Джагером виконали хіт You Can't Always Get What You Want (Ти не завжди можеш отримати те, що хочеш).

Україну охопить антициклоном Юрген: як зміниться погода

Погода в Україні зміниться з приходом антициклону на ім'я Юрген, який зумовить відсутність опадів на значній території і комфортну температуру. Проте в деяких областях пройдуть дощі.