З'явилися фото та відео наслідків ракетного удару по Одесі
Російські війська завдали ракетного удару по Одесі. Опубліковані фото та відео наслідків ворожої атаки по одному зі складів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал Одеської міськради.
Фото: наслідки ракетного удару по Одесі (t.me/odesacityofficial)
Також рятувальники опублікували кадри з місця подій. На них помітно масштабну пожежу, яка спалахнула внаслідок ворожої атаки. О 10:42 пожежу загасили.
"Пожежа локалізована о 07:37 та ліквідована о 10:42 на площі 1000 м.кв. Проводиться розборка та проливка конструкцій. Попередньо загиблих та постраждалих немає. Від ДСНС залучено 18 одиниць пожежної техніки та 75 рятувальників", - повідомляють рятувальники.
Фото: гасіння пожежі на складі, що спалахнула внаслідок удару по Одесі (https://t.me/dsns_telegram)
Ракетний удар по Одесі
Нагадаємо, російські війська завдали по Одесі ракетного удару з використанням літаків стратегічної авіації Ту-95, з напрямку Ставропілля.
Внаслідок влучання ракети, попередньо Х-101, у склад виробничо-торгівельної компанії спалахнула пожежа орієнтовної площі 1000 м2, яку вже вдалося загасити.
Наразі інформації про постраждалих нема.
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