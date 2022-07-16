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З'явилися фото та відео наслідків ракетного удару по Одесі

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Одеса, Субота 16 липня 2022 11:14
З'явилися фото та відео наслідків ракетного удару по Одесі Фото: зявилися кадри наслідків ракетного удару по Одесі (https://t.me/dsns_telegram)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська завдали ракетного удару по Одесі. Опубліковані фото та відео наслідків ворожої атаки по одному зі складів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал Одеської міськради.

Фото: наслідки ракетного удару по Одесі (t.me/odesacityofficial)

Також рятувальники опублікували кадри з місця подій. На них помітно масштабну пожежу, яка спалахнула внаслідок ворожої атаки. О 10:42 пожежу загасили.

"Пожежа локалізована о 07:37 та ліквідована о 10:42 на площі 1000 м.кв. Проводиться розборка та проливка конструкцій. Попередньо загиблих та постраждалих немає. Від ДСНС залучено 18 одиниць пожежної техніки та 75 рятувальників", - повідомляють рятувальники.

Фото: гасіння пожежі на складі, що спалахнула внаслідок удару по Одесі (https://t.me/dsns_telegram)

Ракетний удар по Одесі

Нагадаємо, російські війська завдали по Одесі ракетного удару з використанням літаків стратегічної авіації Ту-95, з напрямку Ставропілля.

Внаслідок влучання ракети, попередньо Х-101, у склад виробничо-торгівельної компанії спалахнула пожежа орієнтовної площі 1000 м2, яку вже вдалося загасити.

Наразі інформації про постраждалих нема.

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Одеса ракетный удар
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