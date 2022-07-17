Екс-голова СБУ в Криму Кулінич на момент затримання був помічником Баканова, - джерела

Колишній начальник управління СБУ в Автономній республіці Крим Олег Кулініч у березні цього року залишився працювати в силових структурах після свого звільнення. На момент затримання він був помічником глави Служби безпеки Івана Баканова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані інформованих джерел.

"Кулініч обіймав посаду помічника голови СБУ з особливо важливих доручень і впливав на багато процесів у Службі", - зазначив один зі співрозмовників видання.

Затримання Кулініча

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський звільнив Олега Кулініча з посади начальника управління СБУ в Автономній республіці Крим ще в березні 2022 року.

А вчора Служба безпеки України та Держбюро розслідувань затримали Кулініча за підозрою в держзраді.

Вже сьогодні ДБР розкрило деталі цієї справи. Правоохоронці заявили, що Кулініч працював на російські спецслужби.

Зокрема, він передавав спецслужбам РФ розвідувальну інформацію проти України. Зокрема, було задокументовано передачу ним інформації, що становить державну таємницю.

Також була зафіксована участь Кулініча в діяльності злочинної організації, яка займалась розвідувальною та підривною діяльністю проти України. Дії угруповування завдавали шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці нашої держави.

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