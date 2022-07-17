Зеленський відсторонив Баканова і Венедіктову

Президент Володимир Зеленський відсторонив Івана Баканова від виконання обов'язків голови Служби безпеки України і Ірину Венедіктову від посади генерального прокурора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні укази президента.

Так, Зеленський відсторонив Венедіктову відповідно до закону "Про правовий режим воєнного стану". Обов'язки генерального прокурора покладено на її заступника Олексія Симоненка.

Інший указом президент усунув Баканова від виконання обов'язків голови СБУ на підставі ст. 47 Дисциплінарного статуту ЗСУ.

У статті зазначено, що підставою для усунення військовослужбовця від виконання службових обов’язків є невиконання або неналежне виконання його обов’язків, що призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків або створило загрозу настанню таких наслідків.

Додамо, що Ірина Венедіктова була призначена генеральним прокурором 17 березня 2020 року.

Іван Баканов зайняв посаду голови СБУ 29 серпня 2019 року.