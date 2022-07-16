Затримано колишнього начальника СБУ в Автономній республіці Крим

Служба безпеки України та Держбюро розслідувань затримали колишнього начальника управління СБУ в Автономній республіці Крим Олега Кулініча.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Зокрема, джерела підтверджують факт затримання Кулініча. Його підозрюють у державній зраді. У прес-службі СБУ зазначають, що в її лавах за останні роки були резонансні викриття російських агентів. "Безпосередньо в рамках даної справи СБУ готова надати максимальне сприяння і всю необхідну інформацію для подальшого розслідування. Окремо нагадаємо: фігурант кримінального провадження був звільнений з посади в березні цього року", - зазначили в прес-службі.