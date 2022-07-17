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Катастрофа Ан-12 в Греції: на борту літака могли перебувати боєприпаси

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Неділя 17 липня 2022 09:45
Катастрофа Ан-12 в Греції: на борту літака могли перебувати боєприпаси фото: місце катастрофи літака Ан-12 (youtube скрін)
Автор: Валерія Поліщук

На борту літака Ан-12 української авіакомпанії, який зазнав аварії в Греції, могли перебувати боєприпаси. Літак прямував з Сербії до Йорданії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання EPT.

"Ан-12 перевозив "небезпечний вантаж", характер якого поки не уточнюється, хоча перші ознаки вказують на те, що він перевозив боєприпаси", - повідомляє видання.

Експерти з цивільної авіації, пожежної охорони та армії вже знаходяться на місці події, щоб в першу чергу перевірити, що являє собою білий порошок, розкиданий в цьому районі, тип вантажу, наявність токсичності після аварії літака. Також експерти займаються пошуками "чорних скриньок", які дадуть інформацію про трагічну подію.

В районі дуже сильний запах палаючого палива, а хмара диму щільне, однак, вогнища загоряння дуже маленькі і немає ризику повторного розпалювання.

Район, де розбився літак, оточений на відстані 500 метрів.

Нагадаємо, сьогодні в Греції розбився транспортний літак Ан-12 української компанії. За попередньою інформацією, причиною аварії стала відмова двигуна.

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