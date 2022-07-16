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Чугуїв під Харковом вночі зазнав ракетного удару: є жертви та поранені

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Чугуїв, Субота 16 липня 2022 09:03
Чугуїв під Харковом вночі зазнав ракетного удару: є жертви та поранені Фото: Чугуїв під Харковом вночі зазнав ракетного удару (facebook.com/MNSKHARKIV)
Автор: Марія Кучерявець

Російські окупанти вночі завдали ракетного удару по місту Чугуїв (Харківська область). Внаслідок атаки є руйнування, троє людей загинули, ще стільки ж поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління ДСНС в Харківській області.

Фото: Чугуїв під Харковом вночі зазнав ракетного удару (facebook.com/MNSKHARKIV)

Оновлено 09:08. Голова ОВА Олег Синєгубов розповів подробиці ракетної атаки.

"Сьогодні вночі російські окупанти завдали ракетних ударів по Чугуєву. На жаль, є жертви: 3 людини загинули - 2 чоловіків 60 та 68 років, жінка 70 років. Ще 3 людей медики госпіталізували до лікувальних установ", - повідомив він.

За його словами, зруйнований житловий багатоквартирний будинок, пошкоджені школа, магазин будівельних матеріалів. На місцях влучань працюють всі профільні служби, рятувальники продовжують розбір завалів.

Відомо, що обстріл міста стався сьогодні близько 03:20

Так, внаслідок обстрілу було частково зруйновано двоповерховий житловий будинок. Сталася пожежа на площі 40 кв.м.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська завдали ракетного удару по Одесі.

Також ворог вдарив по Нікополю (Дніпропетровська область) з "Градів".

Додамо, що в результаті ракетного удару по Дніпру загинули люди, є поранені. Ракети потрапили в промислове підприємство і у жваву дорогу поруч з ним.

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Чугуев ракетный удар
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