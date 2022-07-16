ru ua
Сб, 16 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Шойгу наказав силам вторгнення в Україну атакувати на всіх напрямках

Новость на русском →
Москва, Субота 16 липня 2022 10:53
Шойгу наказав силам вторгнення в Україну атакувати на всіх напрямках Фото: Шойгу наказав окупантам йти в атаку (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Олександр Білоус

Керівник військового відомства Росії Сергій Шойгу дав наказ силам вторгнення в Україну про наступ на всіх ділянках фронту. Наказ був даний після інспекції угруповань військ "Південь" і "Центр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт міноборони РФ.

За інформацією відомства, Шойгу "дав необхідні вказівки щодо подальшого нарощування дій угруповань на всіх операційних напрямках".

Там додали, що Шойгу проінспектував Російські угруповання військ "Південь" і "Центр" в Україні.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, російські наступальні операції як і раніше обмежені за своїм розмахом і масштабом. Бойові дії на захід від Лисичанська зосереджені в Сіверську і Бахмуті, попри заяви росіян про те, що вони увійшли на околицю міста Сіверськ на початку тижня.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сергей Шойгу Вторгнення Росії до України
NEWS
Резніков вважає реальним закінчення війни до кінця року: що для цього потрібно
Резніков вважає реальним закінчення війни до кінця року: що для цього потрібно
DAILY
Генерал армії США Марк Арнольд: Україна може перемогти Росію протягом року
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Генерал армії США Марк Арнольд: Україна може перемогти Росію протягом року