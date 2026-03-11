Украина теперь имеет "карты", это поняли все, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что обращение США именно к Украине с просьбой помочь на Ближнем Востоке говорит о том, что у Киева "есть карты".

В ходе беседы ведущий отметил, что США обратились за помощью на Ближнем Востоке именно к Украине, а не к Франции или Германии. Более того, Вашингтон отклонил предложение использовать британский авианосец.

По этой причине Робертсон спросил у Зеленского, что он чувствует.

"Хорошее чувство. Сейчас это благодаря нашим солдатам - замечательным, замечательным людям, и множеству разных производств, которые мы развивали с самого начала войны. Теперь у нас высокий уровень", - ответил президент.

На уточняющий вопрос, есть ли теперь у Украины "карты", глава государства сказал, что они и раньше были, просто Киев их не показывал.

"Думаю, да... У нас было, как у хорошего игрока. Можно иметь хорошие карты, но важно не показывать всем, что они есть. Думаю, год назад (карты - ред.) у нас тоже были, но мы их не показывали. Но теперь все понимают, что они есть", - подчеркнул Зеленский.