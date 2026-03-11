ua en ru
Ср, 11 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Украина теперь имеет "карты", это поняли все, - Зеленский

05:57 11.03.2026 Ср
2 мин
Когда предстал вопрос защиты - карты вскрылись
aimg Эдуард Ткач
Украина теперь имеет "карты", это поняли все, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)

Президент Владимир Зеленский заявил, что обращение США именно к Украине с просьбой помочь на Ближнем Востоке говорит о том, что у Киева "есть карты".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства ирландскому блогеру Кейлину Робертсону.

Читайте также: Зеленский привез Трампу карты "болевых точек" РФ, чтобы надавить на Путина, - источник

В ходе беседы ведущий отметил, что США обратились за помощью на Ближнем Востоке именно к Украине, а не к Франции или Германии. Более того, Вашингтон отклонил предложение использовать британский авианосец.

По этой причине Робертсон спросил у Зеленского, что он чувствует.

"Хорошее чувство. Сейчас это благодаря нашим солдатам - замечательным, замечательным людям, и множеству разных производств, которые мы развивали с самого начала войны. Теперь у нас высокий уровень", - ответил президент.

На уточняющий вопрос, есть ли теперь у Украины "карты", глава государства сказал, что они и раньше были, просто Киев их не показывал.

"Думаю, да... У нас было, как у хорошего игрока. Можно иметь хорошие карты, но важно не показывать всем, что они есть. Думаю, год назад (карты - ред.) у нас тоже были, но мы их не показывали. Но теперь все понимают, что они есть", - подчеркнул Зеленский.

Трамп был не прав о картах

Напомним, что 28 февраля 2025 года между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским произошла ссора в Белом доме.

"Вы теперь не в правильной позиции, не очень выгодной с самого начала войны. Вы - не в надлежащих условиях. У вас нет на руках нужных карт", - говорил тогда президент США.

В течение 2025 и в начале 2026 года Трамп неоднократно повторял, что Зеленского нет "реальных карт" на переговорах. Он утверждает что у него есть только он.

Таким образом, США пытались давить на Украину, чтобы Киев согласился фактически на любое мирное соглашение.

Однако 28 февраля 2026 года, США совместно и Израилем начали операцию против Ирана, на что в ответ стали прилетать иранские "Шахеды" и ракеты. Для нейтрализации дронов страны стали использовать дорогостоящие ракеты, а сбитие не всегда было успешным.

По этой причине США обратились к Украине с просьбой помочь, и Киев уже отправил специалистов на Ближний Восток.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Ближний восток Дрони
Новости
Иран мог заминировать Ормузский пролив: Трамп жестко отреагировал на слухи
Иран мог заминировать Ормузский пролив: Трамп жестко отреагировал на слухи
Аналитика
"Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине "Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко