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Призначено в.о. генпрокурора України: хто ним став

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Київ, Неділя 17 липня 2022 22:26
Призначено в.о. генпрокурора України: хто ним став Фото: в.о. генпрокурора Олексій Симоненко (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Президент України Володимир Зеленський після відсторонення Ірини Венедіктової призначив Олексія Симоненка виконуючим обов'язки генерального прокурора.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на указ президента.

"Покласти на Олексія Симоненка виконання обов'язків генерального прокурора", - йдеться в документі.

Зазначимо, Симоненко став заступником генпрокурора навесні 2020 року. Тоді ж повідомлялося, що до Майдану за президента Віктора Януковича він працював у Службі безпеки України і отримав від нього ряд нагород. Має звання заслуженого юриста, а також медалі за відзнаки в службі.

Що відомо про Симоненка

Закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого в 1998 році. До 2006 року працював в органах прокуратури Києва, обіймав посади помічника прокурора, слідчого, старшого помічника прокурора та старшого слідчого прокуратури.

У 2006-2010 роки працював в органах прокуратури Київської області на посадах слідчого з особливо важливих справ, старшого помічника прокурора, начальника слідчого відділу та начальника відділу нагляду за розслідуванням кримінальних справ.

З 2010 по 2018 проходив службу в органах Служби безпеки України на посадах офіцерського складу.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський крім Венедіктової також відсторонив від посади голову СБУ Івана Баканова.

Зазначимо, напередодні був затриманий колишній начальник управління СБУ по Криму Олег Кулініч. Його підозрюють у державній зраді.

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