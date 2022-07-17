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У Генштабі попередили українців про загрозу ракетних ударів по південних областях

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Україна, Неділя 17 липня 2022 19:05
У Генштабі попередили українців про загрозу ракетних ударів по південних областях
Автор: Іван Носальський

Існує висока загроза нанесення ракетних ударів по південних областях України з боку російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що росіяни проводять розвідку безпілотниками на Південнобузькому напрямку. Після цього окупанти можуть завдати ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури регіону.

При цьому постійний обстріл цивільної та військової інфраструктури населених пунктів Одеської, Миколаївської та Херсонської областей триває.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти на Херсонщині бояться ударів українських військ, тому передислокувалися ближче до цивільних.

Також ми писали, що російські війська вранці завдали масовані ракетні удари по Миколаєву. В результаті ворожих атак сталися пожежі на двох підприємствах.

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