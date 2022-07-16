Росіяни завдали удару по Черкаській області: в ОВА назвали деталі

Сьогодні, 16 липня, російські окупанти завдали удару по селу в Чигиринській громаді Черкаської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Черкаської ОВА Ігоря Табурц я .

"Під час повітряної тривоги два вибухи в одному з сіл Чигиринської громади. Ворог влучив у сільгосппідприємство. На місці працюють рятувальники. Попередньо без жертв", - розповів Табурець.

За його словами, в результаті атаки росіян знищена сільгосптехніка і завдано шкоди поголів'ю худоби.

Голова ОВА нагадав, що суворо заборонено публікувати фото- і відеоматеріали з місця події.