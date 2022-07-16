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Ракетний удар по Дніпру: що відомо на цю мить

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Дніпро, Субота 16 липня 2022 10:10
Ракетний удар по Дніпру: що відомо на цю мить Фото: російські війська завдали ракетного удару по Дніпру (УНІАН)
Автор: Марія Кучерявець

Російська армія вчора, 15 липня ввечері атакувала місто Дніпро. Ворожі ракети влучили по промисловому підприємству та по жвавій вулиці поряд з ним, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Все що відомо про ракетну атаку по Дніпру та її наслідки - зібрано в матеріалі РБК-Україна.

Били по "Южмашу" та по одному з районів

Як повідомив сьогодні вранці мер Дніпра Борис Філатов, ворожі ракети вдарили по підприємству "Южмаш", яке займається випуском ракетно-космічної техніки, а також іншої продукції.

Так, пожежу, яка спалахнула через ракетний удар, вдалося загасити в одному з цехів.

"Є масштабні руйнування, рятувальники всю ніч гасили займання на території підприємства. В одному з цехів пожежу ліквідовано. Також пошкоджено більше десяти машин, в сусідніх із місцем прильоту будинках людям винесло вікно і двері", - повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Також відомо, що "приліт" був і у районі Робочої.

Жертви та поранені

Вчора ввечері місцева влада повідомляла про 3 загиблих та 15 поранених внаслідок ворожого удару.

Однак вже сьогодні, за словами голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, кількість поранених збільшилася до 16, по числу жертв без змін.

Ракети запустили з Каспійського моря

Як стало відомо, у місто летіло 6 ворожих ракет, чотири з яких збили. Деякі уламки впали на інше промислове підприємство в області, внаслідок чого постраждав один з працівників: його шпиталізували до реанімації.

Громадський транспорт змінив рух

За даними Департаменту транспорту та інфраструктури Дніпра, в результаті ракетного удару по місту від сьогодні вносяться тимчасові зміни в схеми руху автобусних маршрутів №55, 75, 146а, 146Б і 156.

Тимчасово будуть збільшені інтервали руху за вищевказаними маршрутами.

Нагадаємо, окрім того, в Дніпропетровській області від ударів росіян постраждало і місто Нікополь, яке ворог накрив "Градами".

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