Израиль не признает российские "референдумы" в Украине. Что еще говорят в мире

Израиль, как и многие другие страны, не признает так называемые "референдумы" на оккупированных территориях Украины.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил израильский посол Михаэль Бродский.

"Израиль поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и не признает результаты "референдумов" в четырех регионах Украины", - отметил он.

Срочные "референдумы"

На прошлой неделе с 23 сентября в четырех оккупированных регионах Украины начались так называемые "референдумы" о вхождении в состав Российской Федерации. Сегодня они завершились, и оккупационные власти объявляют результаты. Вне всяких сомнений, они будут использованы для незаконной аннексии Луганской, части Донецкой, Запорожской и большей части Херсонской областей.

Служба безопасности Украины полагает, что результаты были заготовлены заранее. А сам фарс с "голосованием" был нужен всего лишь для создания картинки для российского телевидения.

Российские власти вынашивали планы о "референдумах" с начала полномасштабного вторжения на Украину в феврале 2022 года. Однако решение о срочном их проведение последовало за стремительным продвижением Вооруженных сил Украины на Харьковском направлении.

Оккупационные власти почти одновременно 20 сентября обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать результаты "референдумов" и присоединить украинские территории. На следующий день он объявил мобилизацию и поддержал обращение своих же марионеток.

Примечательно, что в оккупированных районах местных жителей заставляли голосовать, представители "властей" делали поквартирные обходы в сопровождении вооруженных людей, а тех, кого удавалось привлечь к голосованию принуждали ставить "галочки" и за других членов семьи.

Россия угрожает после аннексии новых территорий распространить на них свою ядерную доктрину. То есть оборонять их всеми видами вооружения, в том числе ядерным, приравняв оккупированные украинские земли к российским. Украина, помимо заявлений о непризнании "референдумов" и дальнейшем освобождении своей территории военным путем, созывает заседание Совбеза ООН.

"Россия должна понести ответственность за дальнейшие попытки изменить международно признанные границы Украины вопреки Уставу ООН", - подчеркнул пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

Как реагирует мир

США

Президент США Джо Байден назвал российские "референдумы" непосредственным нарушением хартии ООН.

"Весь мир должен увидеть эти преступления. Никто не угрожал России, и никто кроме нее не искал этого конфликта. Мы пытались избежать его", - заявил он с трибуны Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, Вашингтон уже в ближайшие дни объявит о мерах в ответ на псевдореферендумы. Она подчеркнула, что США никогда не признают оккупированные украинские территории частью России.

Германия

Немецкий канцлер Олаф Шольц уверен, что фиктивные референдумы не могут быть признаны, поскольку не соответствуют международному праву и договоренностям.

На днях стало известно, что одного такого "наблюдателя" из Германии уволили с работы после поездки на оккупированную часть Запорожской области. В обычной жизни он был руководителем подразделения одной из энергетических компаний.

Великобритания

Британия в ответ на "референдумы" расширила санкции против России. Под ограничения попали также 10 сотрудников "Совкомбанка", 16 сотрудников "Сбербанка", а также главари администраций оккупированных украинских регионов.

Также санкции затронули чиновников управления президента РФ по внутренней политике.

Франция

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал "референдумы" циничной имитацией демократии. По его словам, Россия сначала вторглась на украинскую территорию, убивала людей, после чего захотела организовать аннексию.

"Если бы это не было трагедией, мы могли бы над этим посмеяться. Это цинизм, и поэтому очевидно, что это не будет признано на международном уровне и не будет иметь никаких юридических последствий", - подчеркнул Макрон.

Канада

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо отверг возможность признания "референдумов", а также назвал Россию страной-террористом. По его словам, дальнейшая эскалация войны против Украины недопустима.

НАТО

Генеральный секретарь Йенс Столтенберг уверен, что Россия будет использовать полученные фиктивные голоса для дальнейшей эскалации войны в Украине.

"Ответ НАТО заключается в усилении поддержки. Лучший способ покончить с этой войной - это еще больше укрепить украинцев на поле боя, чтобы они могли на определенном этапе сесть и достичь решения, которое будет приемлемым для Украины и сохранит Украину как суверенное независимое государство в Европе", - добавил он.

Евросоюз

Европейский союз решил ответить санкциями в отношении организаторов. Введение новых санкций против России уже подтвердила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в ходе пресс-конференции во время сегодняшнего визита в Киев.

Китай

Представитель МИД Китая Ван Вэньбин раскритиковал "референдумы" и заявил, что все страны заслуживают уважения суверенитета.

"Мы считаем, что все страны заслуживают уважения их суверенитета и территориальной целостности, что следует придерживаться целей и принципов Устава ООН, что нужно серьезно относиться к законным интересам безопасности любой страны", - сказал он и добавил, что Пекин якобы готов играть конструктивную роль в усилиях деэскалации.

Турция

Турция не будет признавать результаты незаконных референдумов. Представитель президента Ибрагим Калын уверен, что Россия хочет просто торговаться с Западом, но Анкара привержена поддержке территориальной целостности Украины.

Сербия

Несмотря на то, что Сербия является сателлитом России в Европе, она не намерена признавать результаты фейковых референдумов. Министр иностранных дел Николай Селакович подчеркнул, что это противоречит сербским интересам и политике сохранения территориальной целостности.