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"Референдумы" на оккупированных территориях Украины не могут быть признаны, - Шольц

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Нью-Йорк, Вторник 20 сентября 2022 18:34
"Референдумы" на оккупированных территориях Украины не могут быть признаны, - Шольц Фото: Олаф Шольц, канцлер Германии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что "референдумы", которые россияне хотят организовать на неподконтрольных Украине территориях, не могут быть признаны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

"Совершенно ясно, что эти фиктивные референдумы не могут быть признаны. Они не соответствуют международному праву и договоренностям, которые были достигнуты международным сообществом", - подчеркнул глава немецкого правительства.

Напомним, сегодня, 20 сентября, российские оккупанты в так называемых "ЛДНР" назначили новые сроки проведения "референдумов" о вхождении в состав России. Их планируют провести в период с 23 по 27 сентября.

При этом, по данным СМИ, в эти же даты россияне хотят провести псевдореферендумы на временно неподконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей.

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