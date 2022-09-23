Турция не признает "референдумы" на оккупированных территориях Украины
Турция не намерена признавать "референдумы", которые Россия незаконно проводит на оккупированных территориях Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официального представителя президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагима Калына в эфире телеканала NTV.
"Какой бы ни была наша позиция по Крыму раньше, мы не признаем решения референдума, которое хочет принять Россия. Россия хочет торговаться, переставлять куски. Мы признаем суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы поддерживаем Украину в этой войне", - сказал он.
Калын добавил, что Турция стремится положить конец войне России против Украины.
Напомним, с 23 по 27 сентября в так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также на оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей проходят псевдореферендумы о так называемом "присоединении к России".
Кроме того, российские захватчик выманивают личные данные жителей Херсонской и Запорожской областей.
В НАТО считают, что Россия может использовать фиктивные референдумы для эскалации войны.
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