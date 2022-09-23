Турция не признает "референдумы" на оккупированных территориях Украины

Турция не намерена признавать "референдумы", которые Россия незаконно проводит на оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официального представителя президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагима Калына в эфире телеканала NTV .

Калын добавил, что Турция стремится положить конец войне России против Украины.

"Какой бы ни была наша позиция по Крыму раньше, мы не признаем решения референдума, которое хочет принять Россия. Россия хочет торговаться, переставлять куски. Мы признаем суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы поддерживаем Украину в этой войне", - сказал он.

Напомним, с 23 по 27 сентября в так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также на оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей проходят псевдореферендумы о так называемом "присоединении к России".

Кроме того, российские захватчик выманивают личные данные жителей Херсонской и Запорожской областей.

В НАТО считают, что Россия может использовать фиктивные референдумы для эскалации войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.