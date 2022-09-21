ua ru
Ср, 21 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Канада никогда не признает "референдумы" на оккупированных территориях Украины, - Трюдо

Новина українською →
Среда 21 сентября 2022 03:00
Канада никогда не признает "референдумы" на оккупированных территориях Украины, - Трюдо Фото: Премьер-министр Канады Джастин Трюдо (flickr.com/photos/pmtrudeau)
Автор: Олег Васкив

Проведение Россией псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины - это нарушение международного права, которое приведет к эскалации войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Чиновник отметил, что его страна осуждает действия государства-террориста.

"Мы "референдумы" никогда не признаем. Это вопиющее нарушение международного права. Это дальнейшая эскалация войны. И это недопустимо", - подчеркнул Трюдо.

Напомним, Украина призвала международное сообщество ввести новые санкции против России в ответ на намерения провести "референдумы".

В Европарламенте заявили, что никакие "референдумы" не изменят позицию Европы по отношению к Украине .

А НАТО сочтет нелегитимными псевдореферендумы на оккупированных территориях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
Путин может готовиться к проведению мобилизации, - Белый дом
Путин может готовиться к проведению мобилизации, - Белый дом
DAILY
Братские могилы, пытки и руины. Что Россия оставила в Изюме за полгода оккупации
Анастасия Рокитна, Виталий Носач Братские могилы, пытки и руины. Что Россия оставила в Изюме за полгода оккупации