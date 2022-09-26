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Британия расширила санкций против РФ из-за "референдумов"

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Понедельник 26 сентября 2022 17:41
Британия расширила санкций против РФ из-за "референдумов" Фото: Британия расширила санкции против РФ из-за "референдумов" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 26 сентября, Великобритания расширила список санкций против России. Причиной тому стало проведение "референдумов" на захваченных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу правительства Британии.

В список санкций добавили 33 гражданина России из-за проведения "референдумов" в занятых российской армией регионах Украины.

"Под санкции попали 10 сотрудников Совкомбанка, 16 сотрудников Сбербанка, а также "председатели военно-гражданских администраций" украинских регионов, где проходят "референдумы", - говорится в сообщении.

Также санкции затронули и чиновники управления президента РФ по внутренней политике.

Напомним, что США объявят о новых санкциях против РФ в ближайшие дни.

Также в ЕС обсуждают полный запрет на импорт российских алмазов.

Ранее в ЕС предложили запретить экспорт в Россию смартфонов.

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