Британия расширила санкций против РФ из-за "референдумов"

В понедельник, 26 сентября, Великобритания расширила список санкций против России. Причиной тому стало проведение "референдумов" на захваченных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу правительства Британии.

В список санкций добавили 33 гражданина России из-за проведения "референдумов" в занятых российской армией регионах Украины. "Под санкции попали 10 сотрудников Совкомбанка, 16 сотрудников Сбербанка, а также "председатели военно-гражданских администраций" украинских регионов, где проходят "референдумы", - говорится в сообщении. Также санкции затронули и чиновники управления президента РФ по внутренней политике.