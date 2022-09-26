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США в ближайшие дни объявят об ответных мерах на псевдореферендумы РФ

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США, Понедельник 26 сентября 2022 22:35
США в ближайшие дни объявят об ответных мерах на псевдореферендумы РФ Фото: США в ближайшие дни объявят об ответных мерах на псевдореферендумы РФ (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Соединенные Штаты Америки собираются объявить о мерах, которые будут приняты в ответ на проведение Россией псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины, в ближайшие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга.

"США никогда не признают эти территории чем-то другим, кроме как частью Украины, и совместно с партнерами отклоняем какие-либо сфабрикованные последствия, которые анонсирует Россия. Больше об этом вы услышите от нас в ближайшие дни", - сказала она.

Карин Жан-Пьер отметила, что США будут работать с их союзниками и партнерами, чтобы привлечь РФ к ответственности. Штаты также будут поддерживать Украину столько, сколько нужно.

Она добавила, что США готовы заставить РФ "платить дополнительную быструю и тяжелую экономическую цену" в ответ на псевдореферендумы.

Напомним, что 23-27 сентября захватчики проводят "референдумы" на временно оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Украина требует срочно созвать заседание Совбеза ООН по "референдумовам" , которые Россия пытается проводить на временно оккупированных территориях.

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