Сербия не признает результаты "референдума" на оккупированных территориях Украины, - МИД

Сербия, согласно международному праву, не будет признавать результаты фейкового "референдума" на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы МИД Сербии Николая Селаковича.

"С одной стороны, наша принципиальная приверженность принципам и нормам международного публичного права, устава ООН, а с другой стороны, это полностью противоречило бы нашим государственным и национальным интересам, полностью противоречило бы нашей политике сохранения территориальной целостности и суверенитета и приверженности принципу нерушимости границ", - объяснил министр во время пресс-конференции.

Напомним, РБК-Украина писало, что, по словам президента США Джо Байдена, Вашингтон никогда не признает аннексию украинских территорий Россией.

Тем временем в Центре противодействия дезинформации рассказали о том, как проходят фейковые "референдумы" на оккупированных территориях. Россия свозит людей из Крыма для "массовки" и заставляет гражданских голосовать.

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