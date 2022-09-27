ua ru
Вт, 27 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Страны ЕС введут новые санкции против России за проведение "референдумов"

Новина українською →
Брюссель, Вторник 27 сентября 2022 15:44
Страны ЕС введут новые санкции против России за проведение "референдумов" Фото: страны ЕС введут новые санкции против России (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Евросоюз наложит санкции на организаторов «референдумов» во временно оккупированных регионах Украины.

Об этом заявил пресс-секретарь главы внешнеполитического ведомства ЕС Питер Стано, сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24.

"Это будет иметь последствия для всех людей, которые участвуют в незаконных, нелегитимных референдумах", - заявил Стано.

Введение новых санкций против России также подтвердила и министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в ходе пресс-конференции во время сегодняшнего визита в Киев.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также сегодня призвал страны ЕС ввести новые экономические санкции против России, чтобы наказать ее за организацию "референдумов" на временно оккупированных территориях. По его словам, персональных санкций против российских политиков и коллаборатнов будет недостаточно в качестве наказания за намерения РФ аннексировать временно оккупированные регионы.

Напомним, что вчера Великобритания расширила список санкций против России. Причиной тому стало проведение "референдумов" на окупированных территориях.

Также мы писали, что правительство Новой Зеландии расширило санкции в отношении россиян. В список вошли около 1000 человек, 19 из которых "члены ближайшего окружения Путина".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Вторжение России в Украину Евросоюз
NEWS
Почему курс доллара все еще растет: аналитик указал на психологические факторы
Почему курс доллара все еще растет: аналитик указал на психологические факторы
DAILY
Сергей Грабский: Мобилизация в России не повлияет на дальнейший ход войны
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Грабский: Мобилизация в России не повлияет на дальнейший ход войны