Макрон резко прошелся по РФ из-за "референдумов", но намерен говорить с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что новые планы РФ по "референдумам" являются циничными и имитируют демократию. Но с президентом России Владимиром Путиным диалог он прекращать не будет.

"Россия объявила войну, вторглась в этот регион, бомбила его, убивала людей, распугивала других людей и теперь в этом же регионе объясняет, что собирается организовать "референдум". Если бы это не было трагедией, мы могли бы над этим посмеяться. Это цинизм, и поэтому очевидно, что это не будет признано на международном уровне и не будет иметь никаких юридических последствий", - подчеркнул Макрон.

По словам президента Франции, Россия таким образом пытается спародировать демократию и легитимизировать псевдореферендумы.

В то же время Макрон анонсировал новый телефонный разговор с Путиным.

"Планируется, что через несколько дней я поговорю с президентом Путиным, в частности, об атомной энергетике", - рассказал он.