Макрон резко прошелся по РФ из-за "референдумов", но намерен говорить с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что новые планы РФ по "референдумам" являются циничными и имитируют демократию. Но с президентом России Владимиром Путиным диалог он прекращать не будет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TF1.
"Россия объявила войну, вторглась в этот регион, бомбила его, убивала людей, распугивала других людей и теперь в этом же регионе объясняет, что собирается организовать "референдум". Если бы это не было трагедией, мы могли бы над этим посмеяться. Это цинизм, и поэтому очевидно, что это не будет признано на международном уровне и не будет иметь никаких юридических последствий", - подчеркнул Макрон.
По словам президента Франции, Россия таким образом пытается спародировать демократию и легитимизировать псевдореферендумы.
В то же время Макрон анонсировал новый телефонный разговор с Путиным.
"Планируется, что через несколько дней я поговорю с президентом Путиным, в частности, об атомной энергетике", - рассказал он.
Напомним, сегодня, 20 сентября так называемые “ЛДНР” определили сроки проведения псевдореферендумов о присоединении к РФ. Они должны состояться в период с 23 по 27 сентября.
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