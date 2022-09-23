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Россия может использовать фиктивные референдумы для эскалации войны, - НАТО

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Пятница 23 сентября 2022 19:02
Россия может использовать фиктивные референдумы для эскалации войны, - НАТО Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Международное сообщество должно подготовиться к тому, что Россия может использовать псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины, чтобы заявить о нападении на ее территорию с оружием НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Это именно то, к чему мы должны быть готовы, что Россия будет использовать эти фиктивные голоса для дальнейшей эскалации войны в Украине", - сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в комментарии CNN.

Однако он подчеркнул, что голосование на псевдореферендумах не имеет легитимности и ничего не меняет.

"Ответ НАТО заключается в усилении поддержки. Лучший способ покончить с этой войной - это еще больше укрепить украинцев на поле боя, чтобы они могли на определенном этапе сесть и достичь решения, которое будет приемлемым для Украины и сохранит Украину как суверенное независимое государство в Европе", - добавил он.

Столтенберг также отметил поддержку президента Украины Владимира Зеленского в заявлении о том, что люди не должны участвовать в этих "референдумах".

Напомним, с 24 по 27 сентября в так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также на оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей планируются "референдумы" о так называемом "присоединении к России".

Кроме того, российские оккупанты выманивают личные данные жителей Херсонской и Запорожской областей.

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НАТО Йенс Столтенберг
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