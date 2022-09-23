Россия может использовать фиктивные референдумы для эскалации войны, - НАТО

Международное сообщество должно подготовиться к тому, что Россия может использовать псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины, чтобы заявить о нападении на ее территорию с оружием НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Это именно то, к чему мы должны быть готовы, что Россия будет использовать эти фиктивные голоса для дальнейшей эскалации войны в Украине", - сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в комментарии CNN.

Однако он подчеркнул, что голосование на псевдореферендумах не имеет легитимности и ничего не меняет.

"Ответ НАТО заключается в усилении поддержки. Лучший способ покончить с этой войной - это еще больше укрепить украинцев на поле боя, чтобы они могли на определенном этапе сесть и достичь решения, которое будет приемлемым для Украины и сохранит Украину как суверенное независимое государство в Европе", - добавил он.

Столтенберг также отметил поддержку президента Украины Владимира Зеленского в заявлении о том, что люди не должны участвовать в этих "референдумах".