Израиль вошел в Сектор Газы, а дагестанцы штурмовали аэропорт Махачкалы: новости за выходные

Война РФ против Украины

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Израиль вошел на территорию Сектор Газа

Майор ЦАХАЛа заявил, что израильские войска и танки вошли на территорию Сектора Газа.

Военный представитель Нир Динар заявил, что часть израильских войск ведет боевые действия внутри Сектора Газа, но отказался сообщить, были ли эти действия началом полномасштабной наземной операции, которую Израиль планировал начать в последние недели.

Позже стало известно, что израильские войска продвинулись более чем на три километра в северную часть сектора Газа.

По данным CNN, на видео, снятое в субботу, видно, как военные устанавливают израильский флаг на крыше курортного отеля в Газе. Издание определило геолокацию видео в районе чуть более трех километров от границы между Газой и Израилем.

В России толпа дагестанцов ворвалась в аэропорт Махачкалы из-за рейса из Израиля

Ужин в воскресенье разъяренная толпа дагестанцов ворвалась в аэропорт Махачкалы. Толпа "искала евреев", которые якобы должны были приехать рейсом из Израиля.

Под аэропортом Махачкалы собралась толпа местных жителей, якобы ожидавших пассажиров рейса из Тель-Авива. Вероятно, речь шла о рейсе компании "Ред Вингс", который должен был прибыть в 19:00. По данным Flight Radar, он приземлился в 19.17.

Сначала толпа требовала документы у пассажиров, выходивших из аэропорта, чтобы проверить, не являются ли они гражданами Израиля, а позже вообще ворвались в здание и начали "поиски евреев".

Непогода в Украине

В субботу западные, северные и центральные области Украины накрыла непогода. Шквальный ветер с дождем повлек за собой настоящий древопад в ряде регионов.

По данным ГСЧС, в результате непогоды по Украине, в общей сложности погибли 3 человека, еще 10 травмированы.

системы спутниковой связи Илон Маск заявил, что Starlink будет помогать международным организациям в Секторе Газа.

В ответ Израиль решил отказаться от Starlink после заявлений Маски о работе сети в Секторе Газа.

Украина перешла на зимнее время

В воскресенье в 4 часа утра Украина перешла на зимнее время. Стрелки часов перевели час назад.

Переговоры о членстве Украины в ЕС могут начаться до конца года

Переговоры о членстве Украины в Европейском союзе могут начаться до конца года,

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо на заседании партийного совета коалиционеров заявил, что переговоры между ЕС и Украиной о членстве в союзе могут начаться в декабре.

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