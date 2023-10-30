Ізраїль увійшов в Сектор Гази, а дагестанці штурмували аеропорт Махачкали: новини за вихідні

Війна РФ проти України

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Ізраїль увійшов на територію Сектор Гази

Майор ЦАХАЛу заявив, що ізраїльські війська та танки увійшли на територію Сектору Газа.

Військовий представник Нір Дінар заявив, що частина ізраїльських військ веде бойові дії всередині Сектора Газа, але він відмовився повідомити, чи були ці дії початком повномасштабної наземної операції, яку Ізраїль планував розпочати останніми тижнями.

Пізніше стало відомо, що ізраїльські війська просунулися більш ніж на три кілометри в північну частину Сектору Газа.

За даними CNN, на відео, що було зняте в суботу, видно, як військові встановлюють ізраїльський прапор на даху курортного готелю в Газі. Видання визначило геолокацію відео в районі трохи понад трьох кілометрів від кордону між Газою та Ізраїлем.

У Росії натовп дагестанців увірвався в аеропорт Махачкали через рейс з Ізраїлю

Вечері в неділю розлючений натовп дагестанців увірвався в аеропорт Махачкали. Натовп "шукав євреїв", які нібито мали прибути рейсом з Ізраїля.

Під аеропортом Махачкали зібрався натовп місцевих жителів, які нібито чекали пасажирів рейсу з Тель-Авіва. Ймовірно, мова йшла про рейс компанії "Ред Вінгс", який мав прибути о 19:00. За даними Flight Radar, він приземлився о 19:17.

Спочатку натовп вимагав документи у пасажирів, які виходили з аеропорту, щоб перевірити, чи не є вони громадянами Ізраїлю, а пізніше взагалі увірвався в будівлю та почав "пошуки євреїв".

Негода в Україні

В суботу західні, північні та центральні області України накрила негода. Шквальний вітер з дощем спричинили справжній деревопад у низці регіонів.

За даними ДСНС, внаслідок негоди по Україні, загалом загинуло 3 особи, ще 10 травмовано.

системи супутникового зв'язку Ілон Маск заявив, що Starlink допомагатиме міжнародним організаціям у Секторі Газа.

У відповідь Ізраїль вирішив відмовитися від Starlink після заяв Маска про роботу мережі в Секторі Гази.

Україна перейшла на зимовий час

В неділю о 4-й годині ранку Україна перейшла на зимовий час. Стрілки годинника перевели на годину назад.

Переговори про членство України в ЄС можуть початись до кінця року

Переговори про членство України в Європейському союзі можуть початись до кінця року,

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо на засіданні партійної ради коаліціонерів заявив, що переговори між ЄС і Україною про членство в союзі можуть розпочатися в грудні.

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