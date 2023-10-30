Ізраїль увійшов в Сектор Гази, а дагестанці штурмували аеропорт Махачкали: новини за вихідні

Минулими вихідними Ізраїль увійшов на територію Сектор Гази, а дагестанці штурмували аеропорт Махачкали:
Детальніше про те, що сталося на вихідних, - у матеріалі РБК-Україна.
Новини за 28 жовтня:
У Дніпрі було чути вибухи;
Росіяни вкрили вогнем Херсонську область;
З Харківської області евакуювали ще 17 людей;
Камишін заявив, що жодна країна нині не здатна покрити потреби України у боєприпасах;
Окупанти "конфісковують" покинуте під час евакуації житло українців.
Новини за 29 жовтня:
У тимчасово окупованій Євпаторії було чути вибухи та стрілянину;
Росіяни завдали ракетного удару по Полтавській області;
В Донецькій області правоохоронці потрапили під артилерійський обстріл;
Партизани виявили у Росії новий завод з виробництва ракет;
Прикордонники "приземлили" ворожий винищувач біля Авдіївки.
Майор ЦАХАЛу заявив, що ізраїльські війська та танки увійшли на територію Сектору Газа.
Військовий представник Нір Дінар заявив, що частина ізраїльських військ веде бойові дії всередині Сектора Газа, але він відмовився повідомити, чи були ці дії початком повномасштабної наземної операції, яку Ізраїль планував розпочати останніми тижнями.
Пізніше стало відомо, що ізраїльські війська просунулися більш ніж на три кілометри в північну частину Сектору Газа.
За даними CNN, на відео, що було зняте в суботу, видно, як військові встановлюють ізраїльський прапор на даху курортного готелю в Газі. Видання визначило геолокацію відео в районі трохи понад трьох кілометрів від кордону між Газою та Ізраїлем.
Вечері в неділю розлючений натовп дагестанців увірвався в аеропорт Махачкали. Натовп "шукав євреїв", які нібито мали прибути рейсом з Ізраїля.
Під аеропортом Махачкали зібрався натовп місцевих жителів, які нібито чекали пасажирів рейсу з Тель-Авіва. Ймовірно, мова йшла про рейс компанії "Ред Вінгс", який мав прибути о 19:00. За даними Flight Radar, він приземлився о 19:17.
Спочатку натовп вимагав документи у пасажирів, які виходили з аеропорту, щоб перевірити, чи не є вони громадянами Ізраїлю, а пізніше взагалі увірвався в будівлю та почав "пошуки євреїв".
В суботу західні, північні та центральні області України накрила негода. Шквальний вітер з дощем спричинили справжній деревопад у низці регіонів.
За даними ДСНС, внаслідок негоди по Україні, загалом загинуло 3 особи, ще 10 травмовано.
системи супутникового зв'язку Ілон Маск заявив, що Starlink допомагатиме міжнародним організаціям у Секторі Газа.
У відповідь Ізраїль вирішив відмовитися від Starlink після заяв Маска про роботу мережі в Секторі Гази.
В неділю о 4-й годині ранку Україна перейшла на зимовий час. Стрілки годинника перевели на годину назад.
Переговори про членство України в Європейському союзі можуть початись до кінця року,
Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо на засіданні партійної ради коаліціонерів заявив, що переговори між ЄС і Україною про членство в союзі можуть розпочатися в грудні.
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