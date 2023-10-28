ua en ru
Сб, 28 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Из Харьковской области эвакуировали еще 17 человек: среди них есть дети (фото)

Харьковская область, Суббота 28 октября 2023 20:29
UA EN RU
Из Харьковской области эвакуировали еще 17 человек: среди них есть дети (фото) Фото: из Харьковской области было эвакуировано 17 человек (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Правоохранители вместе с волонтерами сегодня, 28 октября, эвакуировали из поселка Боровой 17 человек, семеро из них - дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полицию Харьковской области.

Полиция сообщила, что помощник начальника ГУНП в Харьковской области Вячеслав Марков вместе с руководителем благотворительного фонда "Я спасен" Дмитрием Ложенко и депутатом Харьковского районного совета Андреем Андреевым посетили Борову.

"Из населенного пункта эвакуированы 17 человек, из которых 7 детей. В частности, мать с тремя малолетними детьми, самому молодому из которых всего полгода", - сообщили правоохранители.

По их данным, всех эвакуированных доставили в Харьков, обеспечили бесплатным жильем и питанием.

Обстрелы Харьковской области

Следует отметить, что после деоккупации почти всей Харьковской области россияне регулярно обстреливают населенные пункты региона. Под удар врага попадают пограничные населенные пункты или находящиеся вблизи линии фронта, а также Харьков.

Эвакуация из Харьковской области

Напомним, 11 августа районная администрация Купянска объявила принудительную эвакуацию детей из тех населенных пунктов, которые уже находятся на линии фронта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
харков Война России против Украины
NEWS
Как правильно отказаться от повестки: список причин, когда это можно сделать
Как правильно отказаться от повестки: список причин, когда это можно сделать
DAILY
Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ