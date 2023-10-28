Из Харьковской области эвакуировали еще 17 человек: среди них есть дети (фото)

Правоохранители вместе с волонтерами сегодня, 28 октября, эвакуировали из поселка Боровой 17 человек, семеро из них - дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полицию Харьковской области .

Полиция сообщила, что помощник начальника ГУНП в Харьковской области Вячеслав Марков вместе с руководителем благотворительного фонда "Я спасен" Дмитрием Ложенко и депутатом Харьковского районного совета Андреем Андреевым посетили Борову.

"Из населенного пункта эвакуированы 17 человек, из которых 7 детей. В частности, мать с тремя малолетними детьми, самому молодому из которых всего полгода", - сообщили правоохранители.

По их данным, всех эвакуированных доставили в Харьков, обеспечили бесплатным жильем и питанием.

Обстрелы Харьковской области

Следует отметить, что после деоккупации почти всей Харьковской области россияне регулярно обстреливают населенные пункты региона. Под удар врага попадают пограничные населенные пункты или находящиеся вблизи линии фронта, а также Харьков.

Эвакуация из Харьковской области

Напомним, 11 августа районная администрация Купянска объявила принудительную эвакуацию детей из тех населенных пунктов, которые уже находятся на линии фронта.

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