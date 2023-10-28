ua en ru
Сб, 28 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Starlink будет помогать международным организациям в Секторе Газа, - Маск

Суббота 28 октября 2023 15:58
UA EN RU
Starlink будет помогать международным организациям в Секторе Газа, - Маск Фото: Илон Маск (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Система спутниковой связи Starlink будет поддерживать связь с международно признанными гуманитарными организациями в Секторе Газа.

Об этом заявил основатель Starlink Илон Маск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Представитель США Александрия Окасио-Кортес ранее заявляла, что отключение связи в Секторе Газа "неприемлемо".

В то же время группы помощи заявляют, что не могут связаться со своими представителями в Секторе Газа после того, как телефонная и интернет-связь перестала работать во время интенсивных израильских бомбардировок, поддерживающих усиливающуюся наземную операцию.

Война в Израиле

7 октября на территорию Израиля вторглись боевики ХАМАС. Они атаковали как военных, так и мирных жителей, в результате чего было много жертв среди гражданских.

В ответ Израиль объявил военную операцию. В ее рамках по местам дислокации боевики уже нанесли ряд ударов. При этом 26 октября Израиль провел рейд на территорию Сектора Газа, военные применяли для этого танки.

Позже армия Израиля заявила, что продолжит ограниченные наземные рейды в Секторе Газа после того, как пехота и танки в течение нескольких часов действовали через пограничный забор, атакуя позиции и членов ХАМАСа.

Вчера вечером стало известно, что в Секторе Газа начались проблемы со связью и интернетом. После чего представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил о начале наступательной активности на Секторе Газа. После этого Вооруженные силы Израиля начали наносить удары по территории.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сектор Газа Илон Маск Starlink
NEWS
Как правильно отказаться от повестки: список причин, когда это можно сделать
Как правильно отказаться от повестки: список причин, когда это можно сделать
DAILY
Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ