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Россияне укрыли огнем Херсонскую область, два человека получили ранения

Суббота 28 октября 2023 14:53
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Россияне укрыли огнем Херсонскую область, два человека получили ранения Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы обстреляли Ивановку Херсонской области. В результате ударов два человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.

Террористы нанесли удар по населенному пункту около 12:30.

В результате обстрелов ранения получили:

  • 40-летний мужчина;
  • 60-летняя женщина.

"Их доставили в медучреждение. Врачи проводят обследование и оказывают пострадавшим помощь", - добавляет ОВА.

Ситуация в Херсонской области

После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население из тяжелого вооружения, артиллерии и авиации.

За прошедшие сутки, 27 октября, российские террористы совершили 90 обстрелов, выпустив 516 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации по территории региона. По Херсону "прилетело" 20 снарядов.

"Зафиксировано 15 прилетов КАБ по населенным пунктам Херсонской области. Попадания были в Бериславском районе. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; админздания и магазины в Херсоне", - рассказывает председатель ОВА Александр Прокудин.

В результате российской агрессии получили ранения 11 человек.

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