В Донецкой области полицейские попали под артиллерийский обстрел, есть пострадавшие

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Во время обстрела один из снарядов разорвался возле экипажа полиции.

"Ранения получили четверо полицейских из состава следственно-оперативной группы, поврежден служебный автомобиль. Состояние правоохранителей удовлетворительное, они лечатся амбулаторно", - пишет пресс-служба.

Ситуация в Донецкой области

Россияне ежедневно открывают огонь по городам и селам Донецкой области. Прифронтовые населенные пункты региона, и даже те, что находятся в относительном тылу, постоянно находятся под ударами.

Как рассказывал глава Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз, ночь в регионе, сегодня, 29 октября, прошла относительно спокойно. Информация о раненых или же погибших не поступала. В частности: