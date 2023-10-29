В России толпа дагестанцов ворвалась в аэропорт Махачкалы из-за рейса из Израиля

Разъяренная толпа дагестанцов ворвалась сегодня вечером в аэропорт Махачкалы. Толпа "ищет евреев", которые якобы должны были прибыть рейсом из Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ и Telegram-каналы.

Сегодня вечером под аэропортом Махачкалы собралась толпа местных жителей, якобы ожидавших пассажиров рейса из Тель-Авива. Вероятно, речь шла о рейсе компании "Ред Вингс", который должен был прибыть в 19:00. По данным Flight Radar, он приземлился в 19:17.

Сначала толпа требовала документы у пассажиров, выходивших из аэропорта, чтобы проверить, не являются ли они гражданами Израиля, а позже вообще ворвался в здание и начал "поиски евреев".

На обнародованных видео можно увидеть толпу, которая бегает внутри аэропорта и врывается в разные комнаты и кабинеты, чтобы найти пассажиров, якобы прилетевших из Израиля. В то же время, можно заметить, и об этом также пишут российские СМИ, что местная полиция ничего не делает.

Обновлено 20:47.

По последним данным российских СМИ, администрация аэропорта предложила толпе определить трех человек, которые с камерами зайдут в салон самолета, чтобы удостовериться, что там нет граждан Израиля. Тем временем толпа уже собралась возле самолета.

Антиизраильские настроения в РФ

После начала войны между Израилем и ХАМАС в России участились антиизраильские настроения. Россияне в соцсетях поддерживают террористов ХАМАС и высказываются против Израиля и его граждан.

А на российском Северном Кавказе, заселяемом мусульманами, вообще прибегают к погромам. Так, в Хасавюрте вчера вечером местные жители забросали камнями гостиницу "Фламинго", где, как они думали, прячутся беженцы из Израиля. Толпа успокоилась только после того, как им разрешили проверить гостиницу, чтобы убедиться, что там нет израильтян.

Кроме того, вчера в Черкесске прошли антиизраильские митинги. Черкесская толпа потребовала не допустить прибытия в регион "израильских беженцев", а также выселить из него евреев.

А в Нальчике неизвестные подожгли еще строившийся еврейский культурный центр. Кто-то бросил на его территорию горящие покрышки, а на стене написали антисемитские высказывания.

Россия на стороне ХАМАС

Российское руководство также занимает явно не произраильскую позицию в данном конфликте. Более того, оно скорее поддерживает террористов организации ХАМАС. Недавно в Москву на переговоры приехала целая делегация ХАМАСа.

В Израиле этот визит вызвал критику и осуждение. А сегодня российский посол был вызван на ковер в МИД Израиля.

Война в Израиле

Напомним, 7 октября боевики ХАМАСа вторглись на территорию Израиля. После этого Израиль начал операцию по зачистке своей территории от террористов, а также наносил авиационные удары по Сектору Газы. Следующим этапом стала наземная операция в секторе Газа.

На днях израильские войска вошли в Сектор Газы. По данным СМИ, они продвинулись уже более чем на 3 километра.