Израиль решил отказаться от Starlink после заявлений Маска о работе сети в Секторе Газа

Власти Израиля решили отказываться от спутниковой связи Starlink после заявлений основателя Илона Маска о работе сети в Секторе Газа.

Об этом заявил министр связи Израиля Шломо Кари, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра в Twitter.

"Израиль будет использовать все имеющиеся в его распоряжении средства для борьбы с этим. ХАМАС будет использовать его для террористической деятельности. В этом нет никаких сомнений", - заявил он.

Министр уверен, что Маск знает, что спутниковой связью будут пользоваться не только международные организации, но и сами боевики ХАМАС.

" ХАМАС - это ИГИЛ Возможно, Маск был бы готов обусловить это освобождением наших похищенных младенцев, сыновей, дочерей, пожилых людей. Все они! К тому времени мой офис разорвет все связи со Starlink", - подчеркнул Кари.

Starlink в Секторе Газа

Ранее основатель с истемы спутниковой связи Илон Маск заявил, что Starlink будет помогать международным организациям в Секторе Газа.

Война в Израиле

7 октября на территорию Израиля вторглись боевики ХАМАС. Они атаковали как военных, так и мирных жителей, в результате чего было много жертв среди гражданских.

В ответ Израиль объявил военную операцию. В ее рамках по местам дислокации боевики уже нанесли ряд ударов. При этом 26 октября Израиль провел рейд на территорию Сектора Газа, военные применяли для этого танки.

Вчера вечером стало известно, что в Секторе Газа начались проблемы со связью и интернетом. После чего представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил о начале наступательной активности на Секторе Газа. После этого Вооруженные силы Израиля начали наносить удары по территории.

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