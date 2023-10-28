ua en ru
Сб, 28 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ни одна страна сейчас не способна покрыть потребности Украины в боеприпасах, - Камышин

Украина, Суббота 28 октября 2023 21:28
UA EN RU
Ни одна страна сейчас не способна покрыть потребности Украины в боеприпасах, - Камышин Фото: министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин (facebook.com Ukrzaliznytsia)
Автор: Карина Левицкая

По состоянию на сегодня, 28 октября, ни одна страна мира сейчас не способна покрыть потребности боеприпасов в Украине.

Об этом заявил министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"И даже если все страны свободного мира объединятся - возможностей это покрыть не хватит", - отметил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Он также подчеркнул, что именно по этой причине Украина, невзирая на наращивание собственного производства, все еще опирается на поставки снарядов от стран-партнеров.

Боеприпасы для Украины

В начале мая Совет ЕС принял решение о помощи для Украины для совместных закупок боеприпасов и ракет. Планируется передать Украине 1 млн. снарядов.

Европейское оборонное агентство (EDA) 5 сентября подписало первые контракты на совместную закупку артиллерийских снарядов для Украины. Члены ЕС будут покупать универсальные снаряды для самых распространенных артиллерийских гаубиц: французской Caesar, польской Krab, немецкой Panzerhaubitze 2000 и словацкой Zuzana.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
Армия вошла в Сектор Газа. Премьер Израиля назвал цели нового этапа войны против ХАМАС
Армия вошла в Сектор Газа. Премьер Израиля назвал цели нового этапа войны против ХАМАС
DAILY
Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ