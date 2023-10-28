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Оккупанты "конфискуют" брошенное во время эвакуации жилье украинцев, - Сопротивление

Украина, Суббота 28 октября 2023 15:29
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Оккупанты "конфискуют" брошенное во время эвакуации жилье украинцев, - Сопротивление Фото: россияне начали "конфисковывать" заброшенные дома (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Россияне используют отопительный сезон для конфискации имущества украинцев. Найдя неоплаченные счета оккупанты наведываются по адресу и "конфискуют" оставленное во время эвакуации жилье украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Оккупационная "администрация" в рамках подготовки к отопительному периоду проводит осмотр заброшенных помещений украинцев, которые затем конфисковывают.

Так, по данным ЦНС, оккупанты осматривают помещение, владельцы которых не платят за коммунальные услуги, ведь покинули свои дома из-за оккупации. Такое имущество враг опечатывает с примечанием "имущество военной администрации".

После этого в такие квартиры и дома заселяются военные РФ.

То есть, фактически коллаборанты помогают российским военным захватывать дома бежавших от оккупации украинцев.

Поиск партизан на оккупированных территориях

Напомним, в последнее время российские оккупанты активизировали поиск партизан в подконтрольных захватчикам районах Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей.

В частности, в Мелитополе интервенты начали развешивать по городу видеокамеры, а также продолжают похищать гражданских в поисках "террористов" и партизан.

Недавно также стало известно, что россияне даже направили в Запорожскую область "отряд полиции особого назначения" из республики Дагестан. Таким образом они планировали преодолеть украинское подполье в регионе.

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