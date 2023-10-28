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Трое погибших, много повреждений. Последствия непогоды в Украине

Киев, Суббота 28 октября 2023 20:02
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Трое погибших, много повреждений. Последствия непогоды в Украине Фото: из-за непогоды в столице погибли люди (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 28 октября, столицу покрыл мощный шторм. На сегодня известно, что 2 человека погибли, еще 8 пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации и ГСЧС.

Сегодня с утра в столице бушевала непогода. Мощный ветер не только срывал ветки, но и выкорчевывал деревья.

Администрация сообщила, что по состоянию на 18:30 в столице в результате дождя и сильных порывов ветра были повреждены:

  • Погибло - 2 человека;
  • Пострадало - 8 человек;
  • Повреждено жилых домов - 2;
  • Повреждена крыша дома - 17;
  • Повреждено киосков - 3;
  • Повреждены автомобили - 10;
  • Падение баннеров в результате порыва ветра - 1;
  • Опасные конструкции (металлические, заборы, окна) - 8;
  • Повалены деревья - 203;
  • Повреждены деревья - 130;
  • Падение деревьев на проезжей части - 25;
  • Падение деревьев на проезжей части - 23;
  • Падение деревьев на трамвайные пути - 3.

"Оперативная информация обновляется и уточняется. Идет ликвидация последствий непогоды. Привлечены все необходимые службы", - добавили в администрации.

Ситуация в Украине

По данным ГСЧС, в результате непогоды по Украине, в общей сложности погибли 3 человека, еще 10 травмированы.

Спасатели продолжают ликвидировать последствия непогоды и мониторинг ситуации на территории Украины

"Спасателями ГСЧС осуществлен 231 выезд почти по всей территории Украины, во время которых распылено и убрано 353 поваленных деревьев. Также было повреждено 37 зданий в 14 областях и Киеве. Всего в результате непогоды погибли 3 человека и травмированы 10 человек", - пояснили в службе.

Кроме того, на территории страны в результате усложнения погодных условий обесточено 1 тыс. 880 населенных пунктов в 16 областях, а именно:

  • Киевская,
  • Полтавская,
  • Житомирская,
  • Черниговская,
  • Сумская,
  • Хмельницкая,
  • Черкасская,
  • Запорожская,
  • Днепропетровская,
  • Кировоградская,
  • Ровенская,
  • Львовская,
  • Донецкая,
  • Харьковская,
  • Ивано-Франковская,
  • Винницкая.

К возобновлению электроснабжения привлечены бригады Укрэнерго.

Шторм в Украине

Сегодня западные, северные и центральные области Украины накрыла непогода. Шквальный ветер с дождем повлек за собой настоящий древопад в ряде регионов. Из-за непогоды проблемы со светом наблюдают в 14 областях, обесточены более 300 тысяч потребителей.

Кроме того, в Киеве из-за штормового ветра есть жертвы и раненые.

Детальнее о последствиях сегодняшней непогоды - читайте в материале РБК-Украина.

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