Трое погибших, много повреждений. Последствия непогоды в Украине

Сегодня, 28 октября, столицу покрыл мощный шторм. На сегодня известно, что 2 человека погибли, еще 8 пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации и ГСЧС.

Сегодня с утра в столице бушевала непогода. Мощный ветер не только срывал ветки, но и выкорчевывал деревья.

Администрация сообщила, что по состоянию на 18:30 в столице в результате дождя и сильных порывов ветра были повреждены:

Погибло - 2 человека;

Пострадало - 8 человек;

Повреждено жилых домов - 2;

Повреждена крыша дома - 17;

Повреждено киосков - 3;

Повреждены автомобили - 10;

Падение баннеров в результате порыва ветра - 1;

Опасные конструкции (металлические, заборы, окна) - 8;

Повалены деревья - 203;

Повреждены деревья - 130;

Падение деревьев на проезжей части - 25;

Падение деревьев на проезжей части - 23;

Падение деревьев на трамвайные пути - 3.

"Оперативная информация обновляется и уточняется. Идет ликвидация последствий непогоды. Привлечены все необходимые службы", - добавили в администрации.

Ситуация в Украине

По данным ГСЧС, в результате непогоды по Украине, в общей сложности погибли 3 человека, еще 10 травмированы.

Спасатели продолжают ликвидировать последствия непогоды и мониторинг ситуации на территории Украины

"Спасателями ГСЧС осуществлен 231 выезд почти по всей территории Украины, во время которых распылено и убрано 353 поваленных деревьев. Также было повреждено 37 зданий в 14 областях и Киеве. Всего в результате непогоды погибли 3 человека и травмированы 10 человек", - пояснили в службе.

Кроме того, на территории страны в результате усложнения погодных условий обесточено 1 тыс. 880 населенных пунктов в 16 областях, а именно:

Киевская,

Полтавская,

Житомирская,

Черниговская,

Сумская,

Хмельницкая,

Черкасская,

Запорожская,

Днепропетровская,

Кировоградская,

Ровенская,

Львовская,

Донецкая,

Харьковская,

Ивано-Франковская,

Винницкая.

К возобновлению электроснабжения привлечены бригады Укрэнерго.

Шторм в Украине

Сегодня западные, северные и центральные области Украины накрыла непогода. Шквальный ветер с дождем повлек за собой настоящий древопад в ряде регионов. Из-за непогоды проблемы со светом наблюдают в 14 областях, обесточены более 300 тысяч потребителей.

Кроме того, в Киеве из-за штормового ветра есть жертвы и раненые.

Детальнее о последствиях сегодняшней непогоды - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.