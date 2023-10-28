Трое погибших, много повреждений. Последствия непогоды в Украине
Сегодня, 28 октября, столицу покрыл мощный шторм. На сегодня известно, что 2 человека погибли, еще 8 пострадали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации и ГСЧС.
Сегодня с утра в столице бушевала непогода. Мощный ветер не только срывал ветки, но и выкорчевывал деревья.
Администрация сообщила, что по состоянию на 18:30 в столице в результате дождя и сильных порывов ветра были повреждены:
- Погибло - 2 человека;
- Пострадало - 8 человек;
- Повреждено жилых домов - 2;
- Повреждена крыша дома - 17;
- Повреждено киосков - 3;
- Повреждены автомобили - 10;
- Падение баннеров в результате порыва ветра - 1;
- Опасные конструкции (металлические, заборы, окна) - 8;
- Повалены деревья - 203;
- Повреждены деревья - 130;
- Падение деревьев на проезжей части - 25;
- Падение деревьев на проезжей части - 23;
- Падение деревьев на трамвайные пути - 3.
"Оперативная информация обновляется и уточняется. Идет ликвидация последствий непогоды. Привлечены все необходимые службы", - добавили в администрации.
Ситуация в Украине
По данным ГСЧС, в результате непогоды по Украине, в общей сложности погибли 3 человека, еще 10 травмированы.
Спасатели продолжают ликвидировать последствия непогоды и мониторинг ситуации на территории Украины
"Спасателями ГСЧС осуществлен 231 выезд почти по всей территории Украины, во время которых распылено и убрано 353 поваленных деревьев. Также было повреждено 37 зданий в 14 областях и Киеве. Всего в результате непогоды погибли 3 человека и травмированы 10 человек", - пояснили в службе.
Кроме того, на территории страны в результате усложнения погодных условий обесточено 1 тыс. 880 населенных пунктов в 16 областях, а именно:
- Киевская,
- Полтавская,
- Житомирская,
- Черниговская,
- Сумская,
- Хмельницкая,
- Черкасская,
- Запорожская,
- Днепропетровская,
- Кировоградская,
- Ровенская,
- Львовская,
- Донецкая,
- Харьковская,
- Ивано-Франковская,
- Винницкая.
К возобновлению электроснабжения привлечены бригады Укрэнерго.
Шторм в Украине
Сегодня западные, северные и центральные области Украины накрыла непогода. Шквальный ветер с дождем повлек за собой настоящий древопад в ряде регионов. Из-за непогоды проблемы со светом наблюдают в 14 областях, обесточены более 300 тысяч потребителей.
Кроме того, в Киеве из-за штормового ветра есть жертвы и раненые.
Детальнее о последствиях сегодняшней непогоды - читайте в материале РБК-Украина.
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