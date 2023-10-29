Партизаны выявили в России новый завод по производству ракет

Партизаны в России выявили новый завод по производству ракет. Он находится в Челябинске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

"Наши агенты из Челябинска сообщают, что на Челябинском кузнечно-прессовом заводе начали производить ракеты разного типа", - говорится в сообщении.

По данным партизан, завод очень быстро расширяется. Там будут новые цеха, набирают работников. По последней информации, количество персонала увеличилось с 10 до 17 тысяч человек.

Также "АТЕШ" обнародовал координаты предприятия: 55.118556370558025, 61.5045004989165.

Ракетный дефицит в РФ

Напомним, после массированных обстрелов минувшей осенью и зимой в России возник дефицит ракет. Речь идет о высокоточных и новейших ракетах, а также "Калибрах". Украинская разведка отмечает, что россияне возобновляют производство, чтобы накопить ракеты перед зимой. Вероятно, оккупанты хотят повторить ракетный террор Украины.

Спикер Воздушных сил ЮрийИгнат не исключает, что оккупанты готовятся к возможным массированным ударам, поэтому взяли паузу, чтобы восстановить запасы. Но он подчеркнул, что ВСУ готовы к любым сценариям.