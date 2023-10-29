Пограничники "приземлили" вражеский истребитель у Авдеевки

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Пограничники в составе Сил обороны Украины продолжают сдерживать атаки российских оккупантов на Авдеевском направлении.

"Сегодня расчет ПЗРК пограничного подразделения сбил вражеский боевой самолет, предварительно штурмовик СУ-25. Зенитная ракета, выпущенная пограничниками из переносного комплекса, поразила воздушную цель", - добавил представитель ГПСУ.

После поражения самолет, как отметил Демченко, задымился, начал терять высоту и исчез за горизонтом.

Потери врага в войне

Как писал утром Генеральный штаб Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 28 октября, наши воины уничтожили еще 660 российских террористов. С начала войны враг потери уже около 299 тысяч единиц личного состава. В частности, на Таврическом направлении вчера наши воины взяли в плен еще 13 оккупантов.

Между тем спецназовцы ЦСО "А" Службы безопасности Украины показали результаты своей работы на фронте в течение недели. В этот период воины "разобрали" 19 российских танков.