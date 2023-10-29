Пограничники "приземлили" вражеский истребитель у Авдеевки
Расчет ПЗРК пограничного подразделения уничтожил российский боевой самолет возле Авдеевки. Предварительно, речь идет о Су-25.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
Пограничники в составе Сил обороны Украины продолжают сдерживать атаки российских оккупантов на Авдеевском направлении.
"Сегодня расчет ПЗРК пограничного подразделения сбил вражеский боевой самолет, предварительно штурмовик СУ-25. Зенитная ракета, выпущенная пограничниками из переносного комплекса, поразила воздушную цель", - добавил представитель ГПСУ.
После поражения самолет, как отметил Демченко, задымился, начал терять высоту и исчез за горизонтом.
Потери врага в войне
Как писал утром Генеральный штаб Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 28 октября, наши воины уничтожили еще 660 российских террористов. С начала войны враг потери уже около 299 тысяч единиц личного состава. В частности, на Таврическом направлении вчера наши воины взяли в плен еще 13 оккупантов.
Между тем спецназовцы ЦСО "А" Службы безопасности Украины показали результаты своей работы на фронте в течение недели. В этот период воины "разобрали" 19 российских танков.
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