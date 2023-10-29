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Пограничники "приземлили" вражеский истребитель у Авдеевки

Воскресенье 29 октября 2023 14:59
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Пограничники "приземлили" вражеский истребитель у Авдеевки Фото: Су-25 (wikimedia)
Автор: Дмитрий Левицкий, Сергей Пышкин

Расчет ПЗРК пограничного подразделения уничтожил российский боевой самолет возле Авдеевки. Предварительно, речь идет о Су-25.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Пограничники в составе Сил обороны Украины продолжают сдерживать атаки российских оккупантов на Авдеевском направлении.

"Сегодня расчет ПЗРК пограничного подразделения сбил вражеский боевой самолет, предварительно штурмовик СУ-25. Зенитная ракета, выпущенная пограничниками из переносного комплекса, поразила воздушную цель", - добавил представитель ГПСУ.

После поражения самолет, как отметил Демченко, задымился, начал терять высоту и исчез за горизонтом.

Потери врага в войне

Как писал утром Генеральный штаб Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 28 октября, наши воины уничтожили еще 660 российских террористов. С начала войны враг потери уже около 299 тысяч единиц личного состава. В частности, на Таврическом направлении вчера наши воины взяли в плен еще 13 оккупантов.

Между тем спецназовцы ЦСО "А" Службы безопасности Украины показали результаты своей работы на фронте в течение недели. В этот период воины "разобрали" 19 российских танков.

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