Режим "жовтий" на Донбасі та перейменування міста: новини за 30 жовтня

Колаж РБК-Україна

Данія дозволила будівництво "Північного потіку-2", Рада перейменувала місто Переяслав-Хмельницький, на Донбасі оголошений режим "жовтий". Детальніше про те, що сталося в середу, 30 жовтня - в матеріалі РБК-Україна.

Данія дозволила будівництво "Північного потоку-2"

Уряд Данії дав дозвіл на будівництво газопроводу "Північний потік-2" на датському континентальному шельфі. Повідомляється, що Данія надала компанії Nord Stream 2 AG дозвіл на будівництво ділянки газопроводу на континентальному шельфі на південний схід від острова Борнхольм в Балтійському морі. У "Нафтогазі" відреагували на рішення Данії.

На Донбасі оголошено режим "жовтий"

У зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі оголошено режим "жовтий". Повідомляється, що на період дії даного режиму перебування і переміщення громадян України в зоні ООС здійснюється при наявності документів. При цьому щодо них може застосовуватися огляд особистих речей та транспортних засобів.

Путін заявив про готовність знизити ціни на газ для України

У середу, 30 жовтня, президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія готова до переговорів про постачання в Україну газу за значно зниженими цінами, а також про транзит. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ. За його словами, Росія готова почати "конструктивну роботу" за цими напрямками.

На Донбасі активізувалися снайпери

Командування бойовиків на Донбасі активізувало застосування снайперів на лінії зіткнення проти особового складу збройних сил України. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Повідомляється, що використання снайперів планується для деморалізації особового складу Об'єднаних сил та провокування українських військових на відкриття вогню.

Рада перейменувала місто Переяслав-Хмельницький

Верховна рада України підтримала за основу та в цілому проект постанови №2175 "Про перейменування міста Переяслав-Хмельницький Київської області". Переяслав-Хмельницький перейменовують на місто Переяслав. Також Рада перейменувала ще 4 населених пункти.

Путін заявив про готовність Росії до зустрічі у нормандському форматі

У середу, 30 жовтня, президент Росії Володимир Путін заявив про готовність до зустрічі в нормандському форматі за участю лідерів України, Німеччини, Франції та РФ. Про це він повідомив за підсумками спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном в Будапешті, передають російські ЗМІ. Однак, за словами Путіна, зустріч повинна бути "добре підготовлена і опрацьована".

Ізраїль закрив дипломатичну місію в Україні

Ізраїль закриває дипломатичну місію в Україні через бойкот рішення ізраїльського Міністерства фінансів. Призупинення роботи дипломатичної місії в Україні пов'язано з масштабним страйком всіх посольств і консульств Ізраїлю. Страйк оголошено через рішення Міністерства фінансів Ізраїлю про скорочення коштів на підтримку роботи МЗС та закордонних представництв.

Зеленський назвав етапи успішного закінчення війни

Міжнародний досвід збройних конфліктів доводить, що для успішного закінчення війни треба пройти три головних етапи. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на форумі у Маріуполі. За словами президента - це припинення вогню, примирення людей і безпечна реінтеграція.

Регламентний комітет направив подання на Дубневича на розгляд Ради

У середу, 30 жовтня, Регламентний комітет направив подання на депутата 8-го скликання Ярослава Дубневича на розгляд Верховної ради. Про це заявив голова комітету Сергій Кальченко, передає кореспондент РБК-Україна. Раніше повідомлялося, що Генеральна прокуратура готова повідомити про підозру Дубневичу у справі про виведення з активів "Укрзалізниці" на 93 млн грн.

У Раді сталась сутичка між депутатами (відео)

В залі Верховної ради сталась сутичка між депутатами (відео). Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна. Зокрема, сутичка виникла через обурення депутата від ОПЗЖ Миколи Скорика через відхилення постанови про створення ТСК щодо подій в Одесі.

Під Тернополем у дитини запідозрили сибірську виразку

У Тернопільській області госпіталізували дитину з підозрою на сибірську виразку. Точний діагноз медики зможуть встановити тільки після проведення всіх лабораторних досліджень, в тому числі і в лабораторіях Києва, так як за останні 10 років не було зафіксовано жодного випадку сибірської виразки.

Експерти спрогнозували курс долара на листопад

Курс долара по відношенню до української гривні в листопаді 2019 року багато в чому буде залежати від успішності переговорів з Міжнародним валютним фондом (МВФ) щодо нової трирічної програми фінансування. Про це в коментарі РБК-Україна розповів аналітик "Альпарі" Максим Пархоменко. За його словами, за відсутності негативу є потенціал для зниження гривні в наступному місяці до відміток у 25,50, а за відсутністю ж успіхів з МВФ гривня швидкими темпами може просісти до 26,00.

"Динамо" вибило "Шахтар" з розіграшу Кубка України

Київське "Динамо" вибило донецький "Шахтар" з Кубка України сезону 2019/20 на стадії 1/8 фіналу. Зустріч на НСК "Олімпійський" в Києві завершилася з рахунком 2:1.