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У Раді сталась сутичка між депутатами

Новини » Надзвичайні події    30.10.2019 - 12:28
У Раді сталась сутичка між депутатами
Іллюстративне фото (скрін відео)

Сутичка виникла через обурення депутата від ОПЗЖ Миколи Скорика

В залі Верховної ради сталась сутичка між депутатами. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, сутичка виникла через обурення депутата від ОПЗЖ Миколи Скорика через відхилення постанови про створення ТСК щодо подій в Одесі.

У Раді сталась сутичка між депутатами

Перший заступник голови Верховної ради Руслан Стефанчук наголосив, що якщо депутати не займуть свої місця, то головуючий закриє засідання.

"Я прошу доповідача зупинитись. Шановні колеги, я прошу до спокою. Я прошу зайняти свої місця. Якщо за хвилину народні депутати не сядуть на свої місця, я буду вимушений закрити засідання", - наголосив Стефанчук.

У той час у сесійній залі між депутатами виникла сварка, під час якої депутат від ОПЗЖ Микола Скорик плечем штовхнув народного депутата від СН Миколу Тищенка. А представники фракції "Слуга народу" намагались заспокоїти Скорика, щоб недопустити бійки.

Нагадаємо, сьогодні Верховна рада не підтримала створення Тимчасової слідчої комісії для розслідування "справи 2 травня" в Одесі.

Протистояння в Одесі 2 травня - сутички, масові заворушення, які відбулися у місті Одеса 2 травня 2014 року. Бійка була почата між проукраїнсько налаштованими громадянами, футбольних ультрас з одного боку й проросійськими учасниками протесту з іншого боку.

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