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У справі виведення активів з "Укрзалізниці" вже повідомлено про підозру 8 особам

Новини » Суспільство    30.10.2019 - 15:56
У справі виведення активів з "Укрзалізниці" вже повідомлено про підозру 8 особам
Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Україна)

У Генпрокуратурі є доказова база про вчинення злочину Дубневичем

У справі, пов'язаному зі зловживанням на "Укрзалізниці" було повідомлено про підозру 8 особам. Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Рябошапка під час засідання комітету з питань регламенту, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, у Генпрокуратурі є доказова база про вчинення злочину народним депутатом Ярославом Дубневичем.

"Протягом кількох років розслідується провадження, пов'язане зі зловживанням на "Укрзалізниці". Яке пов'язані з тим, що внаслідок організації торгів було виведено із активів УЗ приблизно 93 млн грн. Ця сума підтверджена експертизою. Наразі за результатами розслідування 8 особам було повідомлено про підозри. Наразі триває стадія ознайомлення із матеріалами справи. Щодо певних осіб слідство просунулось досить далеко. Але щодо ключового фігуранта, народного депутата Дубневича, ми не можемо просунитись далеко, оскільки є певна стадія - парламент має дати згоду на проведення такого розслідування", - заявив Рябошапка.

Сьогодні комітет розглядає подання Рябошапки, "Про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Ярослава Дубневича", "Про надання згоди на затримання", "Про надання згоди на обрання у відношенні народного депутата запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою".

Нагадаємо, ГПУ готує народному депутатові Ярославу Дубневичу повідомлення про підозру в двох епізодах. Один з епізодів стосується корупційних схем у рамках закупівель для підприємства "Укрзалізниці".

Додамо також, що Рябошапка підписав подання НАБУ і САП на притягнення до кримінальної відповідальності Дубневича у справі про заволодіння понад 93 млн грн "Укрзалізниці".

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