Рада відмовилася створити ТСК для розслідування "справи 2 травня"

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Головою ТСК пропонували призначити нардепа від ОПЗЖ Миколу Скорика

Верховна рада не підтримала створення Тимчасової слідчої комісії (ТСК) для розслідування "справи 2 травня" в Одесі, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, нардепи провалили проект постанови №2198 "Про створення тимчасової слідчої комісії Верховної ради України з питань розслідування фактів масових заворушень в Одесі, що відбулися 2 травня 2014 року і призвели до тяжких наслідків, а також неналежного виконання правоохоронними органами своїх обов'язків у частині забезпечення охорони правопорядку". За нього проголосували лише 79 парламентаріїв.

Відзначимо, головою ТСК пропонували призначити нардепа від фракції "Опозиційна платформа "За життя" Миколу Скорика.

Нагадаємо, протистояння в Одесі 2 травня - зіткнення, масові заворушення, які сталися в місті Одеса 2 травня 2014 року. Бійка почалася між проукраїнськи налаштованими громадянами, футбольними ультрас з одного боку і проросійськими учасниками протесту з іншого боку. Повідомлялося, що на Куликовому полі було найбільше жертв, зокрема, через підпал Будинку профспілок, в якому сховалися учасники протесту.

Як писало РБК-Україна, екс-спікер Верховної Ради Андрій Парубій проходить у справі про події в Одесі 2 травня 2014 року в якості свідка.

Так, у серпні цього року проросійські активісти, учасники трагедії в Одесі 2 травня 2014 року, Євген Мефедов і Сергій Долженков вийшли на свободу під заставу. Варто відзначити, що необхідна для застави сума в 300 тис. грн була зібрана представниками "Опозиційної платформи - За життя".

Підкреслимо, в результаті трагедії в Одесі 2 травня 2014 року загинули 48 осіб, ще 88 були госпіталізовані. Тоді в міському Будинку профспілок відбулися зіткнення із застосуванням зброї між проукраїнськими і проросійським активістами.