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Ізраїль закрив дипломатичну місію в Україні

Новини » Політика    30.10.2019 - 08:45
Ізраїль закрив дипломатичну місію в Україні
Ілюстративне фото (facebook.comUkraineMFA)

Диппредставництва не надаватимуть консульські послуги

Ізраїль закриває дипломатичну місію в Україні через бойкот рішення ізраїльського Міністерства фінансів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку місії Ізраїля в Україні в Facebook.

Як повідомляється, у зв'язку з рішенням Міністерства фінансів Ізраїлю про порушення домовленостей, узгоджених та підписаних 21 липня 2019 року, дипломатична місія в Україні припиняє свою роботу.

"Через рішення Міністерства фінансів Ізраїлю порушити домовленості, які були узгоджені та підписані генеральним директором Міністерства фінансів 21 липня 2019 року, та застосувати однобічну процедуру, яка змінює протокол, який був у протягом кількох десятиліть ми змушені закрити дипломатичну місію", - йдется в заяві.

Наголошується, що дипломатичні представництва не надаватимуть консульські послуги, а також жоден громадянин не матиме права в'їхати на територію посольства чи консульства.

"На жаль, рішення Міністерства фінансів не залишає нам іншого вибору, як вжити вищезазначених заходів, оскільки життєвим інтересам держави Ізраїль завдана шкода. Ми сподіваємось, що ця криза буде вирішена якнайшвидше", - додали в представництві.

Ізраїль закрив дипломатичну місію в Україні

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна відкриє в Ізраїлі Офіс інновацій та інвестицій. Майбутній офіс, який відкриють в Єрусалимі, стане відділенням посольства України про відкриття якого було домовлено під час зустрічі українського президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Ізраїля Біньяміна Нетаньяху.

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