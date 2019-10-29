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На Донбасі бойовики активізують використання снайперів

Новини » Суспільство    29.10.2019 - 13:20
На Донбасі бойовики активізують використання снайперів
Ілюстративне фото (gennadiydubovoy/livejournal.com)

Бойовики дозволили здійснювати снайперські обстріл без команд, у тому числі з позицій в "сірій зоні"

Командування бойовиків на Донбасі активізувало застосування снайперів на лінії зіткнення проти особового складу збройних сил України. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Повідомляється, що використання снайперів планується для деморалізації особового складу Об'єднаних сил та провокування українських військових на відкриття вогню.

"Мова йде про надання дозволу снайперським парам на обстріл особового складу підрозділів ЗС України без додаткових команд в умовах гарантованого ураження та дотримання заходів маскування, у тому числі з позицій в "сірій зоні", - йдеться в повідомленні ГУР.

Паралельно противник активізував заходів щодо доукомплектування та підготовці снайперських підрозділів у з'єднаннях та частинах 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ЗС РФ.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики на Донбасі 16 разів порушили режим припинення вогню. Обстріл здійснювалися із застосуванням заборонених мінськими домовленостями мінометів 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Також РБК-Україна писало, що 29 жовтня почався процес розведення сил у Золотому. За словами міністра закордонних справ України Вадима Пристайка, до зустрічі в нормандському форматі повинно пройти розведення сил на раніше погоджених ділянках.

Припинення війни має відбутися дипломатичним шляхом, - Зеленський Бойовики продовжують порушувати перемир'я на ділянці розведення сил
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