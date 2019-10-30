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Зеленський назвав етапи успішного закінчення війни

Новини » Політика    30.10.2019 - 11:19
Зеленський назвав етапи успішного закінчення війни
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Для закінчення війни Україна повинна пройти три головних етапи

Міжнародний досвід збройних конфліктів доводить, що для успішного закінчення війни треба пройти три головних етапи. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на форумі у Маріуполі, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За словами президента - це припинення вогню, примирення людей і безпечна реінтеграція.

"Перший етап - завершення гарячої стадії і припинення вогню. Ми впевнені, що обов'язково досягнемо цього найближчим часом. Ми цього дуже хочемо. Другий етап: примирення людей, скільки часу потрібно, щоб загоїлися рани. Все це дуже складний і чутливий процес. Один необачний рух, одна невірна заява може все перекреслити і відновити гарячу стадію конфлікту. Саме тому, у цих питаннях важливою є роль риторики, яку застосовують медіа. Третій етап: безпечна реінтеграція. Не на папері, а реальна", - сказав президент.

Зеленський наголосив, що ці три етапи доведеться пройти разом державі, суспільству і кожному громадянину України.

"Після 5 років війни має нарешті з'явитися державна стратегія безпечної реінтеграції Донбасу і Криму", - сказав він.

Нагадаємо, за словами Зеленського, пріоритетом України щодо Донбасу і Криму є інформаційна та гуманітарна політика. Президент зазначив, що держава повинна зберегти свідомість українських громадян на окупованих територіях.

РБК-Україна писало, що Зеленський заявив, що закінчити війну і повернути українські території можливо шляхом дипломатії і санкційного тиску.

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